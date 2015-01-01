عاجل.. حريق بكنيسة الأنبا بولا شبرا الخيمة (فيديو)

وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق بكنيسة الأنبا بولا شبرا الخيمة.





وقال شهود عيان إن الحريق شب في إحدى الحجرات يوجد بها أخشاب، وعلى الفور تم إبلاغ الحماية المدنية والتى دفعت بسيارات الإطفاء فورًا لمكان الحريق.







