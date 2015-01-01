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مصرع شخص نتيجة تناول جرعة أقراص مخدرة في بورسعيد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:25 ص
مصرع شخص نتيجة تناول جرعة أقراص مخدرة في بورسعيد
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محمد عزام
 
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لقى شخص مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك نتيجة تناوله جرعة زائدة من أقراص مخدرة على حسب تصريحات طوارئ الصحة ببورسعيد.

وقال أيمن جابر، مسؤول طوارئ الصحة ببورسعيد، إن أحد الأشخاص يبلغ من العمر ٤٠ عاما، أصيب بغيبوبة تامة فى نطاق دائرة العرب بعد تناوله جرعة زائدة من اقراص مخدرة مما تسببت فى وفاته.

وأوضح "جابر"، أن المستشفى العام إستقبلت "س. ال. على"، عن طريق الأهالى فى حالة سيئة وغيبوبة تامة بإدعاء تناول أقراص مخدرة.

وعلى الفور قام الفريق الطبى بإدخال المريض إلى وحدة العناية المركزة لإجراء غسيل معدة والانعاش القلبى الرئوى إلا أنه توفى أثناء التعامل معه.

وجارى تحويل الجثة للتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتحديد اسباب وملابسات الوفاه.
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