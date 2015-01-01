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دار الإفتاء: لا يجوز للفتاة خلع حجابها أمام "خطيبها"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:52 ص
دار الإفتاء: لا يجوز للفتاة خلع حجابها أمام خطيبها
أحمد وسام
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعدم جواز خلع الفتاة لحجابها أمام "خطيبها".

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل يجوز لأبنتي خلع الحجاب أمام خطيبها؟".

وأوضح "وسام" أنه لا يجوز للفتاة هذا الفعل، لأن الخاطب مازال أجنبيا عنها حتى يتم الزواج.
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