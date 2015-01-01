ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إقبال شديد على "الفيل الأزرق"!

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:00 ص
إقبال شديد على الفيل الأزرق!
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

شهد فيلم "الفيل الأزرق 2" اقبالًا شديدًا من الجمهور على مشاهدته في دور العرض السينمائي فور بدء الإعلان عن عرضه سينمائيًا.

وافتتح القائمون على السينما قاعات وحفلات إضافية للفيلم تلبية لرغبة المشاهدين.

يذكر أن أولى عروض "الفيل الأزرق2"للنجم كريم عبد العزيز، انطلقت الخميس الماضي.


كشفت الصفحة الرسمية لفيلم "الفيل الأزرق" عبر موقع "فيسبوك" عن شخصيات الجزء الثاني من الفيلم.


ويجسد كريم عبدالعزيز في الفيلم شخصية د. يحيى راشد، وتلعب نيللي كريم دور لبنى، وتشارك هند صبري للمرة الأولى في الجزء الثاني وتجسد شخصية فريدة عبيد، وكذلك إياد نصار الذي يلعب دور د. أكرم رياض.


"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وأياد نصار.


Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول