إقبال شديد على "الفيل الأزرق"!

شهد فيلم "الفيل الأزرق 2" اقبالًا شديدًا من الجمهور على مشاهدته في دور العرض السينمائي فور بدء الإعلان عن عرضه سينمائيًا.

وافتتح القائمون على السينما قاعات وحفلات إضافية للفيلم تلبية لرغبة المشاهدين.





يذكر أن أولى عروض "الفيل الأزرق2"للنجم كريم عبد العزيز، انطلقت الخميس الماضي.





كشفت الصفحة الرسمية لفيلم "الفيل الأزرق" عبر موقع "فيسبوك" عن شخصيات الجزء الثاني من الفيلم.





ويجسد كريم عبدالعزيز في الفيلم شخصية د. يحيى راشد، وتلعب نيللي كريم دور لبنى، وتشارك هند صبري للمرة الأولى في الجزء الثاني وتجسد شخصية فريدة عبيد، وكذلك إياد نصار الذي يلعب دور د. أكرم رياض.





"الفيل الأزرق ٢" مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وأياد نصار.



