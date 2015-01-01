عاجل.. ميسي يتعرض للضرب بشكل بشع (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للحظة تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لمحاولة للضرب من رجل مجهول خلال الحفلة التي يحضرها في إيبيزا.





ويتواجد "ميسي" في جزيرة إيبيزا الإسبانية حيثُ يقضي العطلة مع زوجته وأبناءه بالإضافة إلى الأوروجوياني لويس سواريز وعائلته وجوردي ألبا وسيسك فابريجاس وعائلتهم.





وينضم ميسي لتدريبات برشلونة خلال يوم الأربعاء المقبل بعد تأخره عن معسكر الفريق الكتالوني بسبب مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا.





وسيكون نادي برشلونة في مواجهة ضد أتلتيك بلباو يوم السبت الموافق 17 أغسطس على ملعب سان ماميس في أولى مواجهات بطولة الدوري الإسباني.



