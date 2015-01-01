السياحة: "عندنا أرخص حج في العالم" (فيديو)

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قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، إن ما يقال عن غلاء أسعار العمرة والحج في مصر أكثر من أي دولة أخرى "مش مظبوط".



وأضاف "ترك"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن المشكلة هي أن المصريين يفضلون السكن في الدائرة الأولى، وأكثر من يسكنون هذه الدائرة من المصريين.



ولفت إلى أن هذه المنطقة هي الأقرب للحرم، وهي الأغلى سعرا، موضحا أن سكان الخليج يفضلون منطقة المشاعر، أما القادمين من أمريكا وأوروبا فلا يسكنون في الدائرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة.



وتابع: "عندنا الحج البري بيبدأ من 54 ألف، وهذا أرخص حج في العالم، ومفيش حج في العالم قيمته 11 ألف ريال.. وهو أرخص حتى من الحج داخل السعودية نفسها".