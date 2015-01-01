حسام عاشور يكشف حقيقه إعتزاله بعد تتويجه باللقب الـ 12 في تاريخه

أكد لاعب النادي الأهلي "حسام عاشور" على سعادته الكبيرة بالإنجاز الكبير وتحقيق لقب بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخ النادي الأهلي، وللمرة ال12 في تاريخه مع القلعة الحمراء، مشددًا على كونه يريد الإستمرار في صفوف النادي الأهلي، ولا يفكر مطلقًا في إعتزال كرة القدم في الوقت الراهن.

وكان النادي الأهلي قد توج باللقب للمرة الرابعة على التوالي، وذلك بعد فوزه على نادي الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري لهذا العام.





وفي تصريحات إعلامية لقناة النيل للرياضة، قال كابتن النادي الأهلي حسام عاشور: "في الحقيقة لا أنظر دومًا إلى الأحاديث التي تطالبني بإعتزال كرة القدم أو الرحيل عن النادي الأهلي، أنا شخص لديه طموحات كثيرة أرغب في تحقيقها داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، أبلغ من العمر 33 عام ولازال أمامي الكثير من الوقت في الملاعب".





وأكمل عاشور تصريحاته ليؤكد بأنه قد وقع على عقد جديد مع النادي الأهلي ليستمر في صفوف القلعة الحمراء لمدة موسمين قادمين على أقل تقدير.