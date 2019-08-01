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بيان عاجل من دار الإفتاء بخصوص عيد الأضحى المبارك

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:57 ص
بيان عاجل من دار الإفتاء بخصوص عيد الأضحى المبارك
دار الإفتاء
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قالت دار الإفتاء المصرية، إنه سيتم إعلان موعد بداية شهر ذي الحجة يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 1-8-2019م وبالتالي معرفة موعد العيد.

وأضافت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم نشر الموعد على الصفحة.


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