بيان عاجل من دار الإفتاء بخصوص عيد الأضحى المبارك

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه سيتم إعلان موعد بداية شهر ذي الحجة يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 1-8-2019م وبالتالي معرفة موعد العيد.





وأضافت الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم نشر الموعد على الصفحة.







