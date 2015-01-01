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برشلونة يواجه صعوبة في حسم الصفقة التي طلبها فالفيردي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:51 ص
برشلونة يواجه صعوبة في حسم الصفقة التي طلبها فالفيردي
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن صعوبة عملية انضمام جونيور فابيو لاعب ريال بيتيس إلى صفوف برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.  

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن عملية انتقال جونيور فريبو معقدة بالنسبة للفريقين، لأن ريال بيتيس يريد مبلغاً ثابت ولكن برشلونة يرفض دفعه. ويعد فريبو "22 عاما" أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بالدوري الإسباني لذلك برشلونة يرسد تدعيم هذه الجبهة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 وذكرت الصحف الإسبانية أن برشلونة قد وضع مبلغ 20 مليون يورو من أجل تعزيز الجبهة اليسرى هذا الصيف ولكن ناديه يطلب الحصول على مبلغ 27 مليون يورو.
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