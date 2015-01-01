"آه يا حنان".. تقترب من المليون الأول (فيديو)
الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:45 ص
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نجحت أغنية "آه ياحنان" للمطرب مصطفى حجاج في حصد أكثر من 979,984 مشاهد بعد طرحها عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب.
وفور طرح الأغنية تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بسبب كلماتها التي اعتبرها البعض غريبة بعض الشيء.
كان المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، طرح بوستر ألبوم النجم مصطفي حجاج، والذي يحمل إسم "هتزهزه".
وتسعي “NJ MUSIC” لتسويق الألبوم بطريقة مبتكرة، حيث قررت الشركة طرح البوستر على مدار ١٠ أسابيع، على أن يتم طرح أغنية كل أسبوع، على أن يكون الثلاثاء المقبل، موعد طرح الأغنية الأولى من الألبوم والتي تحمل إسم "آه يا حنان".
وأكد محروس أن الألبوم استغرق التحضير له ثلاث سنوات، ويتضمن عدد من الأغاني المتنوعة في أفكارها وألحانها وتعاون فيها حجاج مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين منهم أمير محروس وعزيز الشافعي ومحمد يحي وتوما وعنتر هلال وسام عبد المنعم و بلال سرور و مصطفي حسن و أسامة عبد الهادي وياسر نور.
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