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رسميًا.. الرائد يعلن حصوله على خدمات لاعب الأهلي

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:45 ص
رسميًا.. الرائد يعلن حصوله على خدمات لاعب الأهلي
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محمد علي
 
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أعلن نادي الرائد السعودي منذ قليل عن تفاصيل حصوله على توقيع اللاعب "أحمد الزين" لاعب نادي أهلي جدة، لينضم اللاعب لصفوف الرائد بدءًا من موسم 2019-2020، وذلك ضمن التعزيزات التي يقوم بها فريق الرائد السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وقالت الصفحة الرسمية لنادي الرائد السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل حول هذه الصفقة: " "أنهت إدارة نادي الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب أحمد الزين قادماً من النادي الأهلي".


وأشارت التقارير الإعلامية، بأن "أحمد الزين" قد وقع على عقود إنضمام لنادي الرائد السعودي لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم الجديد، ليكون النادي هو الخامس في مسيرته المهنية الإحترافية بعد أندية التعاون والفيحاء والقادسية وأهلي جدة.


ولم يكشف أي مصدر رسمي داخل نادي الرائد السعودي عن قيمة صفقة إنتقال اللاعب وكذلك عن الراتب السنوي للاعب في فريقه الجديد.

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