أمير مرتضى: "مفيش لاعب هيمشي من الزمالك غصب عننا"

"لن يرحل أي لاعب رغما عن النادي، ولن يستمر لاعب معنا لا يرغب في ذلك، بهذه الكلمات بدأ أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك حديثه.





وقال أمير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "فرجاني ساسي من اهم اللاعبين في الزمالك، اظهر لنا رجولة واحترافية على مدار الموسم، لن يرحل أي لاعب من القوام الأساسي، جميع اللاعبين عقودهم سارية".





واكمل : رئيس النادي اكد ان اللاعب الذي يحتاجه الفريق سوف يستمر ولن يرحل.، مشيرا بأنه لن يرحل أي لاعب رغما عن النادي، وايضا لن يستمر أي لاعب رغماً عنه.



