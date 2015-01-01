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شقيق عروس المنوفية المذبوحة يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:18 ص
شقيق عروس المنوفية المذبوحة يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة
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أمنية فوزي
 
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كشف شقيق "منار" عروس المنوفية المقتولة في ثاني أيام زفافها، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن شقيقته تواصلت معه هاتفيًا يوم الوفاة وطلبت منهم أن يجلبوا لها "فستان الحنة" لمقابلة أصدقائها به، وعندما وصلوا وجدوها مقتولة.

وتابع "شقيقها"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء "dmc، الذي تقدمه الإعلامي إيمان الحصري، المذاع على فضائية dmc: "روحت لقيت جوزها ماسك السكينة وإيده ووشه عليه دم، بقوله إنت بتدبح فراخ من أول يوم ضحك ومشي، ودخلت لقيتها مدبوحة".

وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد أن العروس ذبحت وهي عذراء، مستكملًا: "أنا عايز حق أختي".
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