أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 28-7-2019
الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:05 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - داليا الحسين- نعيم يوسف - كساب أحمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
ابن خالة المجني عليها يكشف تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية
كشف حسن الشرقاوي، ابن خالة عروس المنوفية المقتولة بعد زفافها، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مشيرًا إلى أن العريس كان إنسان محترم وخلوق والخطوبة استمرت لمدة 3 سنوات.
أحمد موسى يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحج
كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة قيام شركات السياحة برفع أسعار الحج لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن أسعار الحج مرتفعة للغاية.
عمرو أديب عن مباراة القمة: "نهاية بايخة للدوري".. ويوجه رسالة لمشجعي الأهلي
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مباراة القمة بين فريقي "الأهلي والزمالك"، قائلا: ""مباراة باهتة، وتحس أنه ماتش أبيض وأسود".
أستاذ كبد: 75% من مرضى فيروس سي لا يعلمون بإصابتهم
وأشار "سلامة"، أن 75% من مصابي فيروس سي لا يعلمون اصابتهم بالمرض، وتظل الإصابة كامنة لديهم، ويتسببون في إصابة غيرهم.
والد عروس المنوفية المذبوحة يكشف تفاصيل الواقعة
قال والد "منار"، عروس المنوفية المقتولة في ثاني أيام زفافها، إنه ترك ابنته يوم الزفاف الساعة الواحدة صباحًا، واستلمها مذبوحة في اليوم التالي قبل العصر بساعات.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
خبير بترولي: هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل
وأضاف "يوسف"، أنه على ضوء توقعات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أن هناك حقول ضخمة من الغاز داخل دلتا النيل بتقديرات تتعدى 100 تريليون قدم مكعب غاز لم تكتشف بعد، وهذا يشجع شركات الاستكشاف على البحث عن الغاز في مصر.
"الأرصاد" توجه نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)
ونصح "شاهين" المواطنين، بارتداء غطاء واقي للرأس أثناء التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في وقت الظهيرة، مع عدم التواجد في الأماكن المغلقة خلال فترة ارتفاع نسب الرطوبة.
"الصحة" تكشف تفاصيل ضبط موظف بوزارة التعليم يمارس مهنة الطب
كشف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تفاصيل ضبط موظف بالإدارة التعليمة بقنا، يمارس مهنة الطب.
فساد مالي وأخلاقي.. باحث في شؤون الجماعات الإسلامية يكشف تفاصيل صراعات الإخوان الداخلية
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن هناك جملة من الاستقالات في جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية استحواذ مرشد الإخوان على أموال الجماعة، لافتًا إلى أن الجماعة الآن بها صراع إداري ومالي في نفس الوقت.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
ابن خالة المجني عليها يكشف تفاصيل جديدة في واقعة مقتل عروس المنوفية
كشف حسن الشرقاوي، ابن خالة عروس المنوفية المقتولة بعد زفافها، تفاصيل جديدة عن الواقعة، مشيرًا إلى أن العريس كان إنسان محترم وخلوق والخطوبة استمرت لمدة 3 سنوات.
أحمد موسى يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحج
كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة قيام شركات السياحة برفع أسعار الحج لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن أسعار الحج مرتفعة للغاية.
عمرو أديب عن مباراة القمة: "نهاية بايخة للدوري".. ويوجه رسالة لمشجعي الأهلي
عقب الإعلامي عمرو أديب، على مباراة القمة بين فريقي "الأهلي والزمالك"، قائلا: ""مباراة باهتة، وتحس أنه ماتش أبيض وأسود".
أستاذ كبد: 75% من مرضى فيروس سي لا يعلمون بإصابتهم
وأشار "سلامة"، أن 75% من مصابي فيروس سي لا يعلمون اصابتهم بالمرض، وتظل الإصابة كامنة لديهم، ويتسببون في إصابة غيرهم.
والد عروس المنوفية المذبوحة يكشف تفاصيل الواقعة
قال والد "منار"، عروس المنوفية المقتولة في ثاني أيام زفافها، إنه ترك ابنته يوم الزفاف الساعة الواحدة صباحًا، واستلمها مذبوحة في اليوم التالي قبل العصر بساعات.
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الإثنين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
خبير بترولي: هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل
وأضاف "يوسف"، أنه على ضوء توقعات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية أن هناك حقول ضخمة من الغاز داخل دلتا النيل بتقديرات تتعدى 100 تريليون قدم مكعب غاز لم تكتشف بعد، وهذا يشجع شركات الاستكشاف على البحث عن الغاز في مصر.
"الأرصاد" توجه نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس (فيديو)
ونصح "شاهين" المواطنين، بارتداء غطاء واقي للرأس أثناء التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في وقت الظهيرة، مع عدم التواجد في الأماكن المغلقة خلال فترة ارتفاع نسب الرطوبة.
"الصحة" تكشف تفاصيل ضبط موظف بوزارة التعليم يمارس مهنة الطب
كشف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تفاصيل ضبط موظف بالإدارة التعليمة بقنا، يمارس مهنة الطب.
فساد مالي وأخلاقي.. باحث في شؤون الجماعات الإسلامية يكشف تفاصيل صراعات الإخوان الداخلية
قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن هناك جملة من الاستقالات في جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية استحواذ مرشد الإخوان على أموال الجماعة، لافتًا إلى أن الجماعة الآن بها صراع إداري ومالي في نفس الوقت.
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