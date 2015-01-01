مصرع مسن في انقلاب سيارة بالحي الإماراتي ببورسعيد

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لقى مسن، مصرعه، مساء أمس الأحد، إثر حادث مروري بنطاق الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد.



تلقى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد، إشارة تفيد بمصرع محمد عثمان عمر - 60 سنه، اثر اصطدام سيارته بالرصيف.



ونقلت سيارة الإسعاف، المتوفى إلى مستشفى الحميات ووضعت الجثة بالمشرحه تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.