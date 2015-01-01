ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع مسن في انقلاب سيارة بالحي الإماراتي ببورسعيد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:22 ص
مصرع مسن في انقلاب سيارة بالحي الإماراتي ببورسعيد
Advertisements
طباعة
محمد عزام
 
Advertisements
لقى مسن، مصرعه، مساء أمس الأحد، إثر حادث مروري بنطاق الحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد، إشارة تفيد بمصرع محمد عثمان عمر - 60 سنه، اثر اصطدام سيارته بالرصيف.

ونقلت سيارة الإسعاف، المتوفى إلى مستشفى الحميات ووضعت الجثة بالمشرحه تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول