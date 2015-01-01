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رئيس الزمالك: أبوجبل حارس الزمالك الموسم الجديد ونأسف لعواد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:18 ص
رئيس الزمالك: أبوجبل حارس الزمالك الموسم الجديد ونأسف لعواد
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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن حارس الزمالك للموسم القادم بعد الاستغناء عن عماد السيد لنادي الاتحاد السكندري.

وقال "منصور" في تصريحات تلفزيونية على قناة المحور: تم الاتفاق مع سموحة على انتقال الحارس محمد أبوجبل للزمالك رسمياً وغداً سيتم اتمام الصفقة بشكل نهائي. 

وأضاف رئيس الزمالك أن سبب فشل المفاوضات مع محمد عواد هو مغالاة ناديه في الطلبات المادية وتبادل اللاعبين والاصرار على انتقال مصطفى محمد بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة. 
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