ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد نجاحها جماهيرا. تعرف على عدد مشاهدات "مهموم" لمحمد منير (فيديو)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:17 ص
بعد نجاحها جماهيرا. تعرف على عدد مشاهدات مهموم لمحمد منير (فيديو)
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نجحت أغنية "مهموم" التي طرحها الفنان محمد منير مؤخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب في كسر حاجز المليون مشاهدة.

"مهموم" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، واستطاعت حتى الآن تحقيق أكثر من 1,156,733 مشاهدة.

يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول