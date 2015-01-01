بعد نجاحها جماهيرا. تعرف على عدد مشاهدات "مهموم" لمحمد منير (فيديو)





نجحت أغنية "مهموم" التي طرحها الفنان محمد منير مؤخرًا عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب في كسر حاجز المليون مشاهدة.





"مهموم" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، واستطاعت حتى الآن تحقيق أكثر من 1,156,733 مشاهدة.





يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية، منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل.