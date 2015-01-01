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وفاء عبدالسلام: 9 واعظات من الأوقاف مع بعثة الحج الرسمية هذا العام

الإثنين 29/يوليه/2019 - 03:06 ص
وفاء عبدالسلام: 9 واعظات من الأوقاف مع بعثة الحج الرسمية هذا العام
وفاء عبدالسلام
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داليا الحسين
 
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قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، إحدى واعظات وزارة الأوقاف إنه لأول مرة في العالم الإسلامي ترسل الأوقاف واعظات ببعثة الحج لخدمة الحجاج تيسيرا على النساء اللاتي يشعرن بحياء من الرجال.

وأضافت "عبدالسلام" خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيكون هناك 9 واعظات من الأوقاف مع بعثة الحج الرسمية هذا العام.

وأشارت إلى أن دورهن سيتمثل في الإجابة عن تساؤلات الحجاج، بالإضافة إلى المبادرة بشرح أهمية السلوك الأخلاقي والمعاملات في الإسلام.

وتابعت: "فترة الحج تتجلَّى فيها روحانيات عالية يمكن من خلالها تغيير حياة المسلم إلى الأصلح، بدايةً من المرأة التي تمثل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر".
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