مدرب توتنهام لم يغادر منزله لمدة 10 أيام.. تعرف على السبب
الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:14 ص
مني العوضي
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أكد ماوريسيو بوتشتينو مدرب نادي توتنهام الانجليزي، أنه لم يغادر منزله لمدة 10 أيام بعد الخسارة من منافسه ليفربول في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.
وقال ماوريسيو، في تصريحات صحفية: "كان الأمر سيئًا مثلما حدث في 2002 عندما تعادلنا مع السويد وهُزِمنا من انجلترا في مرحلة المجموعات من كأس العالم، هذان هما أسوأ اللحظات في حياتي المهنية كلاعب ومدرب".
وتابع حديثه: "استعدينا للنهائي لمدة 3 أسابيع بشكلٍ لا يصدّق، شعرنا بخيبة أمل كبيرة بسبب الطريقة التي خسرنا بها، بعد الخسارة كان علينا العودة إلى ديارنا".
وأضاف: "في اليوم التالي ركبت القطار من مدريد متوجهًا إلى برشلونة، قضيت 10 أيام في منزلي ولم أود الخروج".
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