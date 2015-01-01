مدرب توتنهام لم يغادر منزله لمدة 10 أيام.. تعرف على السبب

أكد ماوريسيو بوتشتينو مدرب نادي توتنهام الانجليزي، أنه لم يغادر منزله لمدة 10 أيام بعد الخسارة من منافسه ليفربول في مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.





وقال ماوريسيو، في تصريحات صحفية: "كان الأمر سيئًا مثلما حدث في 2002 عندما تعادلنا مع السويد وهُزِمنا من انجلترا في مرحلة المجموعات من كأس العالم، هذان هما أسوأ اللحظات في حياتي المهنية كلاعب ومدرب".



