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أمير مرتضى : طارق حامد "مش واخد حقه" .. نتمسك به

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:11 ص
أمير مرتضى : طارق حامد مش واخد حقه .. نتمسك به
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أحمد شاكر
 
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أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، تمسك النادي باستمرار طارق حامد بين صفوفه الفترة المقبلة.


وقال أمير في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " طارق حامد لاعب مهم للغاية، للزمالك ولمنتخب مصر، من اللاعيبة اللي مش واخده حقها".


واردف : يستحق كل خير، ما وصل اليه ليس من فراغ، هو مخلص لأي مكان يتواجد به.


وتابع : أنا "كمشجع" أريد استمراره معنا، و "كمسئول" فهو أحد الركائز الاساسية ورئيس النادي ايضا يرغب في استمراره.


واكمل : طارق حامد لديه رصيد كبير لدى النادي والجمهور، سنحتويه الفترة المقبلة وسيكون هناك اجتماع مع اللاعبين لنضع نظام فترة الاعداد المقبلة.


واتم كلماته : انهينا 90% من صفقات الموسم الجديد.

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