مفاجآت "ذا فويس" للجمهور في موسمه الخامس





أجرت شبكة "إم بي سي" السعودية، بعض التغييرات على أعضاء لجنة الموسم الخامس والجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس".





وأعلنت "إم بي سي"، في بيان لها، أمس الأحد، عن خروج المطربة اللبنانية إليسا من لجنة تحكيم البرنامج، واستبدالها بالمطربة المغربية، سميرة سعيد.





ومن أبرز تغييرات لجنة تحكيم البرنامج، هو عودة التعاون بين المطرب اللبناني، راغب علامة، والمطربة الإماراتية، أحلام، بعد سنوات من الشد والجذب بينهما، أثناء تواجدهما في لجنة تحكيم برنامج المسابقات الغنائية "آراب أيدول"، من إنتاج شبكة "إم بي سي" السعودية أيضا.





يشار إلى أن إليسا أعلنت في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، مغادرتها لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس"، وذلك في ردها على أحد متابعيها.

وأكدت له أن إدارة المحطة لم تبلغها بشأن مشاركتها في الموسم الجديد، وأنه حتى لو تم إبلاغها بالمشاركة فسوف تعتذر، وذلك بسبب انشغالها بتسجيل ألبومها الغنائي الجديد.





ولن يتواجد المطرب اللبناني، عاصي الحلاني في لجنة تحكيم "ذا فويس"، فيما سيستمر المطرب المصري، محمد حماقي في الموسم الجديد.

يشار إلى أنه سرت شائعات حول أن انسحاب راغب علامة من الموسم الثالث من برنامج "آراب أيدول"، بسبب الفنانة أحلام، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي باسم مجموعة "إم بي سي" مازن حايك، في حديث له مع قناة "العربية"، في نيسان/أبريل 2014، موضحا أن لا علاقة مباشرة لأحلام بانسحاب راغب علامة من لجنة تحكيم "آراب أيدول" في الموسم الثالث.





وأضاف "حايك" في إجابة له على سؤال حول مدى صحة الربط ما بين انسحاب راغب علامة من البرنامج، وخلافاته العلانية مع أحلام، قائلا: "جاء انسحاب راغب بقرار منه وبملء إرادته. وقد تلقفت المجموعة قراره وطوينا الصفحة.. العلاقة مع راغب علامة مميزة ومستمرة".

وردا على سؤال تطرق لعبارة كتبتها أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاء فيها ما معناه: "من الجميل أن تكون طلباتك أوامر"، ومدى صحة الربط ما بين هذه العبارة وانسحاب راغب من البرنامج، قال حايك: "من حق أحلام أن تكتب على صفحتها ما تشاء عن الأوامر والطلبات.. ولكن لا شأن لذلك بـ"إم بي سي"، ولا رابط واضح في "التغريدة" مع برنامج "آراب أيدول"، ولا بقرار راغب الأخير.. من غير المنطقي إقحام أحلام في ذلك أو السعي لتحميل "تغريدتها" أكثر مما تحتمل".



