ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. 3 قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة تولون الفرنسية

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:04 ص
عاجل.. 3 قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة تولون الفرنسية
الشرطة الفرنسية
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
كشفت وسائل إعلام، مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة تولون الفرنسية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، مساء الأحد.

وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
Advertisements
المزيد عن: مدينة تولون الفرنسية فرنسا اوروبا اطلاق نار اﻻرهاب اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول