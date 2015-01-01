عاجل.. 3 قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة تولون الفرنسية
الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:04 ص
أمنية فوزي
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كشفت وسائل إعلام، مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة تولون الفرنسية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، مساء الأحد.
وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.
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