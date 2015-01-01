عاجل.. 3 قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة تولون الفرنسية





وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

كشفت وسائل إعلام، مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة تولون الفرنسية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، مساء الأحد.