مسئول بـ الصحة: "الوزيرة بتعتبر الصيادلة ولادها زي الأطباء"



وأضاف "أديب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كل المبادرات الصحية التي اطلقتها الدولة كان الصيادلة فيها عنصر أساسي، مضيفا: "الصيادلة شالوا معانا".



وعن تصريحات الوزيرة المتداولة عن الوزن، عقب، "ده كلام مش صحيح وتم اجتزائه من السياق"، منوها بأن الدولة تنفق ملايين الجنيهات للتوعية بخطورة السمنة، موضحا أن تصريح الوزيرة بشأن الحجاب كان يقصد به حسن المظهر وسبل مكافحة العدوى، فهناك زي متفق عليه داخل منظومة الصحة الجديدة.



ونوه بأنه لو كان الصيدلي غير هام كانت لن تهتم الدولة بتدريبهم، مؤكدًا أن الوزيرة لم تصرح مطلقا أن الممرضة أفضل من 100 صيدلي، كاشفًا أن الوزيرة طلبت وجود 10 ممرضات أجنبيات ذوي خبرة لتدريب التمريض المصري في منظومة الصحة الجديدة، مضيفا: "وزيرة الصحة بتعتبر الصيادلة ولادها مثل الأطباء".



قال مسئول بوزارة الصحة، إن التصريحات المتداولة لوزيرة الصحة خلال جولتها ببورسعيد بشأن الصيادلة تم اجتزائها من سياقها، مؤكدا أن وزيرة االصحة تقدر وتثمن دور الصيدلي في مصر.