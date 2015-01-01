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القليوبية اليوم.. تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته.. والصيادلة تدين تصريحات وزيرة الصحة ببورسعيد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:00 ص
القليوبية اليوم.. تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته.. والصيادلة تدين تصريحات وزيرة الصحة ببورسعيد
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:

صيادلة القليوبية تدين تصريحات وزيرة الصحة ببورسعيد: تنذر بأزمة مهنية

حيث أصدرت نقابة الصيادلة بالقليوبية، برئاسة الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة المحافظة، بيانًا اليوم ردًا على التصريحات الأخيرة لوزارة الصحة حول الصيادلة خلال زيارتها لتفقد مستشفي بورسعيد للتأمين الصحي حيث قالت:" أن غياب مائة صيدلي لا يشعرني بأزمة بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر بالنسبة لي".

تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجته بـ8 طعنات في بنها 15 يوما


وجدد قاضي المعارضات بمحكمة بنها، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زوجته بـ8 طعنات اثر مشاجرة بينهما بسبب مصروف البيت وطلبه أموالا منها.

إصابة عاملين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في طوخ

وأصيب عاملين بجرح نافذ بجرح نافذ بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وبجرح سطحي بالرأس، وذلك في مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز شرطة طوخ، تم نقل المصاب الأول لمستشفي بنها الجامعي لتلقى العلاج اللازم.



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