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"القومي للسموم": السجائر الإلكترونية مدخل رئيسي للإدمان

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:56 م
القومي للسموم: السجائر الإلكترونية مدخل رئيسي للإدمان
صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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أكد الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، ورئيس لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمي، أن السيجارة الإلكترونية لا تساعد على التخلص من التدخين.

وأوضح "عمرو"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء "dmc، المذاع على فضائية " "dmc مساء اليوم الأحد، أن مصنعي السجائر الإلكترونية يريدون التكسب على حساب صحة التدخين، وأن من يريد الإقلاع عن التدخين يقلع عنه بدون بدائل من أجل صحته.

وأضاف أن قرار وزارة الصحة بشأن السجائر الإلكترونية قرار صحيح 100%، مؤكدًا أن السيجارة الإلكترونية بديل خاطئ وطريقة خاطئة، وأن استخدام الأطفال للسجائر الإلكترونية مدخل رئيس لإدمان السجائر وكل المخدرات.
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