ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:47 م
خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد
الملك سلمان بن عبد العزيز
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
لقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى - أيده الله - برقيتي تعزية من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين و من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عبرا فيهما عن أحر تعازيهما وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود, سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين و ولي عهد مملكة البحرين أعربا فيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.
Advertisements
المزيد عن: ولي العهد وفاة الأمير بندر ملك البحرين رئيس الوزراء تعازي الملك سلمان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول