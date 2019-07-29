عادل إمام يتغيب عن عزاء والدة يسرا وفاروق الفيشاوي

أقيم منذ أيام العزاء الخاص بوالدة الفنانة يسرا، بمسجد عمر مكرم وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن ولكن غاب الزعيم عادل إمام عن الحضور بالرغم من علاقة الصداقة الوطيدة بينه وبين النجمة يسرا.





تكرر الأمر اليوم أيضا بعد غيابه عن تشييع جثمان صديقه المقرب فاروق الفيشاوي، فتوقع الجميع أنه سيقوم بتأدية واجب العزاء، والذي تم إقامته اليوم بمسجد الشرطة ولكن تفاجئ الجميع بانتهاء العزاء وعدم حضوره بالرغم من حضور نجله الفنان محمد إمام.