أمير مرتضى: أعتذر لجماهير الزمالك.. خسرنا الدوري بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا

اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، لجماهير الفريق بعد خسارة لقب الدوري المصري.‏





وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هذه هى كرة ‏القدم، اعتذر لجماهير نادي الزمالك، فكان لديها توقعات وعشم بأننا نقدر على حسم الدوري، لكن هناك ظروف خارجة عن ‏إرادتنا حالت دون ذلك، والمسابقة هى التي أوصلتنا لهذه النتيجة".‏





وأكمل : "راضيين على نتائج هذا الموسم، حققنا الكونفدرالية وكنا نعلم بأنها ستجعلنا نبذل مجهودا كبيرا، وجازفنا في ‏المنافسة على كل البطولات، لكن هناك ظروف خارجة عن إدراتنا جعلتنا نخسر الدوري في النهاية".‏



