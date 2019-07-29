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أمير مرتضى: أعتذر لجماهير الزمالك.. خسرنا الدوري بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:45 م
أمير مرتضى: أعتذر لجماهير الزمالك.. خسرنا الدوري بسبب ظروف خارجة عن إرادتنا
امير مرتضى
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الفجر الرياضي
 
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اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، لجماهير الفريق بعد خسارة لقب الدوري المصري.‏

وقال أمير خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هذه هى كرة ‏القدم، اعتذر لجماهير نادي الزمالك، فكان لديها توقعات وعشم بأننا نقدر على حسم الدوري، لكن هناك ظروف خارجة عن ‏إرادتنا حالت دون ذلك، والمسابقة هى التي أوصلتنا لهذه النتيجة".‏

وأكمل : "راضيين على نتائج هذا الموسم، حققنا الكونفدرالية وكنا نعلم بأنها ستجعلنا نبذل مجهودا كبيرا، وجازفنا في ‏المنافسة على كل البطولات، لكن هناك ظروف خارجة عن إدراتنا جعلتنا نخسر الدوري في النهاية".‏

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المزيد عن: رياضة جماهير نادي الزمالك امير مرتضى الزمالك الاخبار الرياضية
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