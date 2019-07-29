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الدكتور أسامة الجندي: يجب التوبة ورد المظالم قبل الحج

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:42 م
الدكتور أسامة الجندي: يجب التوبة ورد المظالم قبل الحج
الدكتور أسامة فخري الجندي
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داليا الحسين
 
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أكد الدكتور أسامة فخري الجندي، عالم أزهري أنه يجب التوبة ورد المظالم لأصحابها على ك من يتوجه لأداء فريضة الحج.

وقال "الجندي" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه لا يجوز أن يجبر الفرد نفسه على الاستدانة من أجل الحج، كون الفريضة مرتبطة بالاستطاعة المالية والبدنية.

وأضاف أن صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، فإذا كان هناك تيقن أن جسم الإنسان سيتعرض لضرر بدني بالسفر إلى الأراضي المقدسة، فلا يجوز أداء الفريضة، كون الله لا يريد المشقة بعباده.
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