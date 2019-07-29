ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحج

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:35 م
أحمد موسى يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحج
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة قيام شركات السياحة برفع أسعار الحج لهذا الموسم، مشيرًا إلى أن أسعار الحج مرتفعة للغاية.

وأرجع "موسى" خلال برنامجه تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ارتفاع الأسعار أن هناك أشخاص يفضلون مستوى خدمة معين، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة.

وأضاف أن محدودية الأماكن في المشاعر المقدسة، مثل منى والمزدلفة وجبل عرفات، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحج، والحساب يتم بالمتر والسنتيمتر"

وأشار إل أن الحج البري يصل سعره لـ 54 ألفا، بينما حج الطيران يصل لـ 65 ألف جنيه، في حين حج القرعة إلى 70 ألفا، ويصل حج التضامن الاجتماعي لـ 105 ألف جنيه بخدمات 5 نجوم، متابعا:" قد تصل تكلفة الحج إلى 400 ألف جنيه، في حال الإقامة بغرفة منفردا".
Advertisements
المزيد عن: مصر اسعار الحج اخبار احمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول