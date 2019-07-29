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ماهر فرغلي: 200 مليون دولار إجمالي عوائد الإخوان من اللحوم الحلال بالبرازيل

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:34 م
ماهر فرغلي: 200 مليون دولار إجمالي عوائد الإخوان من اللحوم الحلال بالبرازيل
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كساب أحمد
 
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تتحصل على 5 دولار، لكل ذبيحة في البرازيل يتم تصديرها للدول الإسلامية، مقابل ختم هذه اللحوم بأنها حلال.

وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن جملة الاموال التي يتحصل عليها الإخوان من هذه الأختام تقدر بـ200 مليون دولار، وهذه الأموال تذهب إلى قيادة التنظيم الإرهابي لتمويل عملياته الإرهابية.

وتابع أن الجيل الثالث من إخوان أوروبا، أعد تنظيمًا خاصًا، وأصبح لديه أعضاء في البرلمانات الأوروبية، مستغلًا القوانين الاوروبية التي تسمح لهم بذلك.
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