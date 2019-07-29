ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاله فاخر وفايق عزب في البيت القديم مع مهند الدسوقي (صور)

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:23 م
هاله فاخر وفايق عزب في البيت القديم مع مهند الدسوقي (صور)
Advertisements
طباعة
يارا أحمد
 
Advertisements

أكد المخرج مهند الدسوقي، انه انتهي من تصوير اليوم الأول في فيلمه القصير البيت القديم الذي شارك فيه الفنانة هاله فاخر والفنان فايق عزب ومجموعه من الشباب الموهبين.



والفيلم من تاليف الكاتبه القديرة هدي المدني والفيلم من تمثيل يوسف المدني و هند نعمان وسيف عرفان و اياد ديدو ومهند الدسوقي ومدير التصوير عبدو سالم، ومونتاج والوان 



محمود صبري وديكور طارق البوهي وجرافيكس ادم ومن اخراج مهند الدسوقي.



ومن المقرر ان الفيلم سيشارك في عديد من المهرجانات في مصر وخارجها وان الفيلم قصته مختلفه وتناقش موضوع مهم

هاله فاخر وفايق عزب في البيت القديم مع مهند الدسوقي (صور)
هاله فاخر وفايق عزب في البيت القديم مع مهند الدسوقي (صور)
هاله فاخر وفايق عزب في البيت القديم مع مهند الدسوقي (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول