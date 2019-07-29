هاله فاخر وفايق عزب في البيت القديم مع مهند الدسوقي (صور)

أكد المخرج مهند الدسوقي، انه انتهي من تصوير اليوم الأول في فيلمه القصير البيت القديم الذي شارك فيه الفنانة هاله فاخر والفنان فايق عزب ومجموعه من الشباب الموهبين.









والفيلم من تاليف الكاتبه القديرة هدي المدني والفيلم من تمثيل يوسف المدني و هند نعمان وسيف عرفان و اياد ديدو ومهند الدسوقي ومدير التصوير عبدو سالم، ومونتاج والوان







محمود صبري وديكور طارق البوهي وجرافيكس ادم ومن اخراج مهند الدسوقي.







