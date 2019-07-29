بلومبرج: المملكة الوحيدة تستطيع تصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تستطيع تصدير النفط للخارج بعيدًا عن مضيق هرمز.

وأكدت الوكالة، أن المملكة -على عكس معظم دول المنطقة- لديها بالفعل خيارات متاحة للابتعاد عن إرهاب إيران في مضيق هرمز.

وأشارت إلى أن هذه الخيارات تتضمن البحر الأحمر، والذي يعد الوسيلة الأكثر أمانًا في نقل النفط إلى الخارج، والذي تستخدمه المملكة بالفعل في تصدير بعض نفطها باستخدام خط أنابيب بطول 1200 كم يمتد من شرق المملكة، حيث يوجد معظم إنتاجها من النفط، إلى مدينة ينبع الساحلية المطلة على البحر الأحمر في الغرب.

وبيّنت الوكالة أن التعامل مع الأوضاع الأمنية في مضيق هرمز، قد تدفع المملكة لرفع كفاءة خطوط الأنابيب المستخدمة لنقل النفط إلى الخارج، خاصة في ظل انتشار عملاء طهران وعناصرها الإرهابية في المنطقة.