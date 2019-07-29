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فرقة "المزاجنجية" تُحيى حفلها القادم بساقية الصاوي.. 31 يوليو

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:18 م
فرقة المزاجنجية تُحيى حفلها القادم بساقية الصاوي.. 31 يوليو
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يارا أحمد
 
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"الحنين إلى أعمال فترة الثمانينات والتسعينات الفنية أصبح في الفترة الأخيرة مطلباً روحيًُ لكثير من الناس وخاصةً ممن تخطّوا الثلاثين من أعمارهم، وانعكاساً لهذه الظاهرة كان من الطبيعي أن يتبلور هذا الاحتفاء في ظهور فرقاً فنيةً تقوم بغناء أغاني تلك الحقبة وتجمّع حولها جمهور وعشّاق هذه الأعمال الفنية.

ومن أبرز الفرق الموسيقية التي ظهرت علي الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة فرقة "المزاجنجية"، التى أسسها الفنان والإعلامي مصطفي محمود مقدم البرنامج الشهير "مزاجنجي".

وتقوم فرقة “المزاجنجية” بغناء أغاني حقبة الثمانينات والتسعينات بشكل مبهج وخفيف، ويصاحب مصطفى محمود (مزاجنجي) في الغناء الفنان عبد العظيم الذهبي نجم برنامج the voice، ولفنانة أماني سمير مطربة الأوبرا والفنانة منّة سرّي مطربة فرقة الموسيقى العربية وعدد كبير من الموسيقيين.

ومن المقرر أن تُحيى فرقة “المزاجنجية” حفلهم القادم على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويصل سعر التذكرة لـ"50" جنيهًا ليكون في متناول الجميع الاستمتاع بالحنين إلى الماضي.
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