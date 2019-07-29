جمهور الأهلي يحتفل بعد الفوز على الزمالك: "الدوري في الجزيرة"

توجه عدد من جماهير النادي الأهلي، إلى مقر النادي بالجزيرة، للاحتفال بفوز الفريق على غريمة الزمالك، بهدف دون رد بالدوري العام.





واحتفل المئات من جمهور النادي الأهلي بفوز المارد الأحمر على الزمالك، بترديد هتاف "كدا كدا يا زمالك الدوري في الجزيرة"





وحقق الأهلي فوزًا على الزمالك، بهدف دون رد في مباراة القمة رقم 118 التى أقيمت بينهما على ملعب برج العرب فى ختام منافسات بطولة الدورى الممتاز.



