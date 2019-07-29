فساد مالي وأخلاقي.. باحث في شؤون الجماعات الإسلامية يكشف تفاصيل صراعات الإخوان الداخلية
الأحد 28/يوليه/2019 - 11:17 م
كساب أحمد
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن هناك جملة من الاستقالات في جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية استحواذ مرشد الإخوان على أموال الجماعة، لافتًا إلى أن الجماعة الآن بها صراع إداري ومالي في نفس الوقت.
وتابع "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن أموال خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان السابق، اختلطت بأموال تنظيم الجماعة، وقام بتشغيل هذه الأموال في بعض الشركات متعددة الجنسيات في ماليزيا وغيرها.
وأشار إلى أن الجماعة بها فساد مالي وأخلاقي منذ نشأتها، معقبًا: "شباب الإخوان بيشربوا حشيش ومخدرات، والكلام دا معروف، ومش بجيب حاجة من عندي".
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