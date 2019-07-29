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المركز القومي للسموم يحذر من السجائر الإليكترونية: "خطيرة جدًا"

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:14 م
المركز القومي للسموم يحذر من السجائر الإليكترونية: خطيرة جدًا
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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حذر الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، ورئيس لجنة السميات بأكاديمية البحث العلمي، من استخدام السجائر الإلكترونية، مؤكدًا أنها خطيرة جدًا.

وأوضح "عمرو"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء "dmc، المذاع على فضائية " "dmc مساء اليوم الأحد، أن مكونات السجائر العادية صلبة، أما مكونات السجائر الإلكترونية سائلة ومضاف إليها أشياء أخرى.

وأضاف أن السجائر الإلكترونية هي سجائر عادية تم تعديلها، متابعًا: "السجائر الإلكترونية موضة"، مؤكدًا أن تأثير السجائر الإلكترونية نفس تأثير السجائر العادية، معلقًا: "هي والسجاير واحد".
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