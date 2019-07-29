تعليق ناري من عمرو أديب على منتقدي "مايوه" دينا الشربيني
الأحد 28/يوليه/2019 - 11:14 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه حدثت ضجة كبيرة بسبب ظهور دينا الشربيني مرتدية مايوه خلال حفلة عمرو دياب في اليونان.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، ساخرًا: "أنا معرفش أنهم منعوا لبس المايوهات"، مشيرًا إلى أن هناك مئات الفتيات يرتدوا مايوه دون حدوث مشكلة، مضيفًا: "وتيرة التوحش عليت وبقت خطر على البلد".
وتابع "أديب"، "بلاش المجتمع يكون قاسي كده.. ده عمرو دياب عمل أغاني على مدار 30 سنة".
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