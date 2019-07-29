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إحباط محاولتي إجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة بكل من بن عروس وتطاوين وإيقاف 5 أشخاص

الأحد 28/يوليه/2019 - 11:13 م
إحباط محاولتي إجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة بكل من بن عروس وتطاوين وإيقاف 5 أشخاص
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محمد وليد الجموسي
 
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 ضبطت دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني برادس من ولاية بن عروس، أمس السبت، 4 أشخاص بصدد التسلل لإحدى البواخر الراسية بالميناء التجاري بالمكان، اعترفوا بالتحري معهم أنهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه أوروبا.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاحد، أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت للوحدة المذكورة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
كما ضبطت دورية تابعة لمنطقة الحرس الوطني برمادة من ولاية تطاوين، أمس السبت، شخصا أجنبيا بصدد اجتياز الحدود الليبية باتجاه التراب التونسي خلسة، وفق بلاغ ثان للوزارة.
وأضافت أن النيابة العمومية، أذنت بعد مراجعتها بمباشرة قضية عدلية موضوعها "إجتياز الحدود البرية خلسة".
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