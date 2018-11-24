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خاص.. الزمالك يحسم مصير محمود علاء وطارق حامد

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:28 م
خاص.. الزمالك يحسم مصير محمود علاء وطارق حامد
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هاني عصام
 
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي الإبقاء على محمود علاء وطارق حامد ثنائي الفريق في الموسم المقبل ورفض احترافهما.


وتلقى طارق حامد عرضًا من اتحاد جدة السعودي وعرض آخر من أهلي جدة لمحمود علاء.


ورفض مسئولو الزمالك رحيل حامد وعلاء بسبب تعثر ضم نبيل عماد دونجا من بيراميدز بجانب فشل ضم محمود متولي من الإسماعيلي.

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