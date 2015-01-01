المنيا يهزم فريق الشباب بخماسية بيضاء ودياً

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا استعدادته للموسم الجديد، حيث خاض الفريق ، مباراة تجريبية أمام فريق قطاع الناشئين بالنادي المنياوي.

وحرص المدير الفني للمنيا سمير كمونة على اشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال الشوطين الأول والثاني، لمتابعة المستوى البدني والفني لهم، والاستقرار على كافة المراكز المختلفة للفريق، خلال الأسبوع الرابع من فترة الاعداد.





وأسفرت المباراة عن فوز فريق المنيا الأول بخماسية نظيفة أحرزها كامل أحمد ( هدفين ) ، وحسام حسن ( هدفين ) ، وعمرو عثمان ( هدف ).





وأكد المدير الفني على تجهيز كافة عناصر الفريق بمنتهى القوة خلال الفترة الحالية استعدادا لمنافسات الممتاز " ب " ، حيث يتدرب الفريق 6 أيام اسبوعيا، مع رفع الأحمال تحت قيادة الدكتور محمد الدكروري، وسوف يتم تحديد مباريات ودية خلال الفترة المقبلة مع الفرق المختلفة للاستقرار الأمثل على الخطط الفنية التي تناسب اللاعبين .