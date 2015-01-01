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مدرب الأهلي يعلق على الفوز في القمة 118

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:26 م
مدرب الأهلي يعلق على الفوز في القمة 118
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علي نبوي
 
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أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز في مباراة اليوم على الزمالك رغم تحقيق فريقه للقب الدوري.


وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله المباراة كانت هامة للغاية قمنا بالتركيز فيها ".


وواصل "لم نفرح بعد مباراة المقاولون العرب ووضعنا تركيزنا واللاعبون ظهروا بمستوى مميز للغاية واستغلينا فرص.


وأشار "أحلى تتويج هو الفوز على المنافس، مبروك لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز وكانوا رجالا ومبروك لجمهور الأهلي الذي سيظل رافعًا رأسه".


وأوضح "بدأنا فترة إعداد يوم 22-6 ثم فترة أخرى في إسبانيا والعمل والتدريبات كانت ثقية للغاية وهي ما عوضتنا ومنحتنا القوة.

وزاد "فترة الإعداد كانت من أجل إنهاء الموسم بشكل قوي والحمد لله سيرنا بخطى ثابتة".


وأتم "سنفرح اليومين المقبلين ثم نبدأ في الاستعداد لبطولة إفريقيا الهامة للغاية والتي نسعى للتتويج بها".

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