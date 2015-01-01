طارق سليمان: محمد الشناوي نجم هذا الموسم

يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي بأن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر هو نجم الموسم.





وأضاف في تصريحات عقب فوز فريقه على الزمالك :"الشناوي يستحق أن يكون أفضل حارس في مصر هذا الموسم".





وتابع :"حزنت كثيرًا لعدم تتويجه بجائزة أفضل حارس في إفريقيا، ونتمنى له التوفيق ولجميع الحراس فيما هو قادم".



