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طارق سليمان: محمد الشناوي نجم هذا الموسم

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:24 م
طارق سليمان: محمد الشناوي نجم هذا الموسم
محمد الشناوي
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علي نبوي
 
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يرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي بأن محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر هو نجم الموسم.

وأضاف في تصريحات عقب فوز فريقه على الزمالك :"الشناوي يستحق أن يكون أفضل حارس في مصر هذا الموسم".

وتابع :"حزنت كثيرًا لعدم تتويجه بجائزة أفضل حارس في إفريقيا، ونتمنى له التوفيق ولجميع الحراس فيما هو قادم".

وواصل "لا يمكن أن نغفل دور الحراس الأخرين شريف إكرامي وعلي لطفي، سنقوم بإغلاق هذه البطولة لكي نستعد للبطولات المقبلة".
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