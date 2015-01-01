مجلس الأهلي يهنئ اللاعبين بعد الفوز على الزمالك

توجه مجلس إدارة النادي الأهلي المتواجد بملعب برج العرب بالإسكندرية، إلى غرف ملابس الفريق الأول، عقب انتهاء مباراة الزمالك، بالدوري العام.





وحرص مجلس الإدارة، على مصافحة الجهاز الفني واللاعبين وتقديم التهنئة لهم عقب الفوز على الزمالك، وانتهاء الموسم بالتتويج بلقب الدوري للمرة 41 في تاريخه.





ونجح الأهلي في الفوز على الزمالك، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ختام مواجهات الدوري العام المتوج به المارد الأحمر.



