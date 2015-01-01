حسين الشحات: جمهور الأهلي كبير.. وانتظروا المزيد في الموسم المقبل

أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي عن فرحته الكبيرة عقب فوز فريقه على الزمالك في القمة 118.





وأضاف عقب المباراة :"الحمد لله، على مكسب بطولة الدوري كنا في مكان بعيد ونجحنا في العودة".





وأضاف "كنا نخوض مباراة بأخرى وفي النهاية تحقيق اللقب كان الأهم قبل من يسجل الأهداف".



