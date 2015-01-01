حسين الشحات: جمهور الأهلي كبير.. وانتظروا المزيد في الموسم المقبل
الأحد 28/يوليه/2019 - 10:21 م
علي نبوي
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أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي عن فرحته الكبيرة عقب فوز فريقه على الزمالك في القمة 118.
وأضاف عقب المباراة :"الحمد لله، على مكسب بطولة الدوري كنا في مكان بعيد ونجحنا في العودة".
وأضاف "كنا نخوض مباراة بأخرى وفي النهاية تحقيق اللقب كان الأهم قبل من يسجل الأهداف".
وأشار "جمهور الأهلي كبير ويعلم قيمة اللاعبين، ويدرك أهميتهم وهو يثق في وفي اللاعبين".
وأوضح أن جميع اللاعبين يستحقون التحية والتقدير على هذا الانجاز، مشيرًا إلى أن التغلب على الزمالك ومن قبله التتويج بالدوري يعد بداية لانتصارات مقبلة وبطولات يسعى الفريق إلى الفوز بها، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تعتبر تحديًا جديدًا للأهلي في الموسم الجديد.
وأتم "أقول للجماهير الموسم المقبل بموسم مختلف طالما أنتم خلفنا".
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