رامي ربيعة: نهدي الدوري لجماهير الأهلي وما فعلناه يحسب لنا

قال رامي ربيعة مدافع الأهلي بأنه يهدي بطولة الدوري هذا الموسم لجماهير الأهلي التي دائما تساند الفريق الأحمر.





وأضاف عقب نهاية المباراة : "نهدي الدوري لجماهير الأهلي وما فعلناه يحسب لنا".





وتابع "تكرار الإصابة قبل ذلك منحني المعرفة لكي أعود سريعا، وهذا فضل من الله وأعرف جيدا متى سأعود".





وأوضح "المعسكر في إسبانيا كان مثاليا والجهاز الفني لديه الثقة في والحمد لله".





وأشار "جمهور الأهلي يعلم جيدا مباراة القمة بأنها بطولة دون النظر إلى تحقيق لقب الدوري من عدمه، ونجحنا في سير المباراة مثلما نريد".



