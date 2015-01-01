ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:18 م
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر
الاهلي
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
يلتقي النادي الأهلي مع منافسه فريق بيراميدز يوم 28 أغسطس المقبل في الساعة الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر لهذا العام.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب فوزه على فريق المقاولون العرب، وأنهى البطولة بانتصار على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدف نظيف.

وتقابل فريق بيراميدز مع النادي الأهلي هذا الموسم في مواجهتين بالدوري العام، حيث نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بالمباراتين، وكانت نتيجة الدور الأول 2-1، بينما فاز في الدور الثاني بهدف نظيف.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ميلان - إيطاليا
0
x
21:00
0
بنفيكا - البرتغال
الدوري المصري
الأهلي
1
x
20:00
0
الزمالك
مباريات ودية
نابولي
3
x
18:00
0
ليفربول