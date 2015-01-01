بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه فريق بيراميدز يوم 28 أغسطس المقبل في الساعة الثامنة مساءً، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر لهذا العام.





ونجح المارد الأحمر في تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك عقب فوزه على فريق المقاولون العرب، وأنهى البطولة بانتصار على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدف نظيف.





وتقابل فريق بيراميدز مع النادي الأهلي هذا الموسم في مواجهتين بالدوري العام، حيث نجح بيراميدز في تحقيق الفوز بالمباراتين، وكانت نتيجة الدور الأول 2-1، بينما فاز في الدور الثاني بهدف نظيف.



