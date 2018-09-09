أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد 28/7/2019
الأحد 28/يوليه/2019 - 10:15 م
الفجر الاقتصادي
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هدوء نسبي تمر به أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، ما بين ارتفاع وانخفاض طفيف، مع اغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر.
أسعار الذهب في مصر:
الذهب عيار 18 سعر 562 جنيهًا
الذهب عيار 21 سعر 656 جنيهًا
الذهب عيار 24 حوالى 750 جنيهًا
سعر جنيه الذهب 5248 جنيهًا
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