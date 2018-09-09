أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد 28/7/2019

هدوء نسبي تمر به أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد، ما بين ارتفاع وانخفاض طفيف، مع اغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر.





أسعار الذهب في مصر:

الذهب عيار 18 سعر 562 جنيهًا

الذهب عيار 21 سعر 656 جنيهًا

الذهب عيار 24 حوالى 750 جنيهًا