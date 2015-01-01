عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد الهزيمة أمام الأهلي
الأحد 28/يوليه/2019 - 10:16 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
قرر مجلس ادارة
الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، اقالة الجهاز الفنى الحالى ، بقيادة خالد جلال
، بعد الخسارة من الاهلى وضياع بطولة الدورى العام .
وأعلن مرتضى منصور،
بانه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال اسبوع.
كما قرر مجلس الزمالك
، عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع .
وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بهدف نظيف في القمة 118 اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب برج العرب.
Advertisements
المزيد عن: مرتضى منصور كورة رياضة الزمالك أخبار الرياضة
- عاجل.. مرتضى منصور يقرر عرض محمد إبراهيم وحازم إمام للبيع
- خاص - مرتضي يسند المهمة لابن النادي.. ومدرب أجنبي في الموسم الجديد
- عاجل.. خالد جلال مديرا فنيا للزمالك
- عاجل.. مدرب الأهلي مرشح لتدريب الزمالك خلفا لـ"إيهاب جلال"
- 4 تحديات تواجه خالد جلال في تدريب الزمالك
- 4 كوابيس تطارد خالد جلال مع الزمالك قبل موقعة ذئاب الجبل
- الزمالك يرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي
- عاجل.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع مدرب أجنبي
- عاجل.. الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب أجنبي جديد
- نجم الزمالك يفجر مفاجأة عن المدرب الأجنبي الجديد ويكشف موقف خالد جلال