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عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد الهزيمة أمام الأهلي

الأحد 28/يوليه/2019 - 10:16 م
عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد الهزيمة أمام الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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قرر مجلس ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، اقالة الجهاز الفنى الحالى ، بقيادة خالد جلال ، بعد الخسارة من الاهلى وضياع بطولة الدورى العام .


وأعلن مرتضى منصور، بانه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال اسبوع.


كما قرر مجلس الزمالك ، عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع .


وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بهدف نظيف في القمة 118 اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب برج العرب.

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المزيد عن: مرتضى منصور كورة رياضة الزمالك أخبار الرياضة
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