عاجل.. أول قرار من مرتضي منصور بعد الهزيمة أمام الأهلي

قرر مجلس ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، اقالة الجهاز الفنى الحالى ، بقيادة خالد جلال ، بعد الخسارة من الاهلى وضياع بطولة الدورى العام .





وأعلن مرتضى منصور، بانه سوف يتم التعاقد مع مدير فنى أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد خلال اسبوع.





كما قرر مجلس الزمالك ، عرض محمد ابراهيم لاعب وسط الفريق للبيع .





وكان الزمالك قد خسر أمام الأهلي بهدف نظيف في القمة 118 اليوم الأحد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب برج العرب.