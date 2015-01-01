في أول رد فعل بعد القمة.. الزمالك يحسم صفقة الحارس الجديد

حسم مسئولو نادي الزمالك بشكل رسمي صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة وضمه بداية من الموسم المقبل.





وجاء تفاصيل الصفقة بالحصول على 12 مليون جنيه بجانب انضمام عمر صلاح إلى صفوف فريق سموحة ضمن الصفقة.





ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة في الساعات القليلة المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى.





وخسر الزمالك من الأهلي في القمة 118 منذ قليل، بهدف دون رد سجله علي معلول في ختام بطولة الدوري العام الممتاز.



